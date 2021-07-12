Dicle'ye otobüs seferleri yeniden başlıyor
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Dicle'ye otobüs seferleri yeniden başlıyor

Dicle'ye otobüs seferleri yeniden başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesine salgın dolayısıyla iptal edilen otobüs seferlerine yeniden başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesine salgın dolayısıyla iptal edilen otobüs seferlerine yeniden başlıyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların hastane, eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla ilçelerde oluşturduğu ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor.z

Salgın dolayısıyla iptal edilen Dicle ilçesi otobüs seferleri 13 Temmuz 2021 tekrar başlıyor. Seferler, sabah 06.30 akşam 17.00 olmak üzere karşılıklı olarak yapılacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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