Dicle Üniversitesinden diyabet ve engellilik paneli

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesince 3 Aralık Dünya Engellilere Günü dolayısıyla "Diyabet ve Engellilik" konulu panel düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Reyhan Gül Güven, panelde yaptığı konuşmada, engellilerin sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını aktardı.

Merkezde engellilere yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getiren Güven, "Üniversite bünyesinde şehrimizdeki engelli bireylere hizmet ediyoruz. Bu süreçte paydaşlarımız ve gönüllü öğrencilerimizin de katkıları var. Amacımız kampüsümüzü engelsiz hale getirmektir." dedi.

Dicle Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu da diyabetin hastalıklara davetiye çıkardığını vurgulayarak, erken teşhisin önemine değindi.

Etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversite yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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