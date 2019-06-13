Dicle Üniversitesinde mezuniyet töreni

Dicle Üniversitesinde (DÜ) 5 bin 120 öğrenci için 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

DÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk oyunu ekibi Türkiye'nin farklı yörelerine ait oyunlardan gösteri yaptı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmada, ülkelerin en büyük zenginliği ve gücünün yetişmiş, bilgili, ahlaklı insan gücü ve eğitilmiş genç nüfusu olduğunu söyledi.

Üniversitelerin kalkınmayı ve gelişmeyi hazırlayan merkezler olduğunu belirten Güzeloğlu, "Dicle Üniversitesi kurulduğu günden bu yana sadece Diyarbakır için değil, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olarak bölgesel kalkınmayı taşıyan, sağlayan, zenginleştiren ve güç katan bir bilgi ve bilim merkezi olmuştur." diye konuştu.

Güzeloğlu, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Talip Gül ise Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan DÜ'nün son yıllarda en iyi üniversiteler arasına girmeyi başardığını aktardı.

Gül, öğrencilerin mezuniyetinin kendilerine, ailelerine ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temennisinde bulunarak "En önemli teşekkürü devletimize yapmamız lazım çünkü bu devlet size bütün imkanları sağlamıştır ve burada her birinizi meslek sahibi yapmıştır." ifadesini kullandı.

Daha sonra Vali Güzeloğlu, Rektör Gül ve fakülte dekanları tarafından öğrencilere hediye ve mezuniyet belgeleri verildi.

5 bin 120 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende, Rektör Gül ve öğrenciler davul zurna eşliğinde halay çekti.

Törene, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, öğretim üyeleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA