Dicle Üniversitesinde "Medya Dili" konulu konferans düzenlendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi Mavera Gençlik Kulübü tarafından "Medya Dili" konulu konferans düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan TRT Bölge Müdürü Hamit Yaz, medyanın, insanların haber almak, bilgi edinmek, eğlenmek ve vakit geçirmek için kullandığı en önemli araç olduğunu söyledi.

Yaz, şunları kaydetti:

"Etkisi sebebiyle uzunca bir süredir yasama, yürütme ve yargı ile anılarak dördüncü kuvvet olarak nitelendirilmektedir. Eğlendirme, bilgilendirme ve eğitme işlevinin yanı sıra medya toplumsal hareketlerde de önemli bir vazife görmektedir. Bunun en önemli örneğini 2011'de başlayan Arap Baharı ayaklanmalarında gördük. Arap ülkelerindeki değişim talebi, medya ile görünür hale geldi. Medya dili denildiğinde medyada kullanılan dil anlaşılsa da bu kavram daha çok haberler in medya araçlarında verilme şekli ve üslubu anlamında kullanılmaktadır. Medyanın kendisine has bir dili bulunmaktadır. Bu dilde esas olan kısa, öz, çarpıcı ve dikkat çeken bir üsluptur. Ayrıca görsel malzemenin doğru ve profesyonel kullanımı da önemli bir unsurdur. Aynı haberler in farklı medya organlarında çok farklı şekillerde yer alması medya dilinin kullanımı ile ilgilidir.'"

