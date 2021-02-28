Dicle Üniversitesinde, kursiyerlere sertifikaları verildi
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Dicle Üniversitesinde, kursiyerlere sertifikaları verildi

28.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:02
Dicle Üniversitesinde, kursiyerlere sertifikaları verildi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (DÜSEM) tarafından gerçekleştirilen İHA1 (İnsansız Hava Aracı) ticari pilot eğitimini başarıyla tamamlayan 11 öğrenciye yapılan törenle sertifikaları takdim edildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (DÜSEM) tarafından gerçekleştirilen İHA1 (İnsansız Hava Aracı) ticari pilot eğitimini başarıyla tamamlayan 11 öğrenciye yapılan törenle sertifikaları takdim edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen DÜ, 36 saat süren eğitimlerin sonunda kursiyerlere İHA kullanma ehliyeti de veriyor.

DÜ olarak ilk defa İHA eğitimi verilmesine öncülük ediyor olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İHA ya da dronelerin gelecekte günlük yaşamın bir parçası haline geleceğini kaydetti.

Karakoç, "Bu dönem 11 kursiyerimiz eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Kendilerini kutluyorum, ticari pilot sertifikaları hayırlı olsun." diye konuştu.

Eğitmenlerinde katılımıyla düzenlenen sertifika töreninde, eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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