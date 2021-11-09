Dicle Üniversitesi, Üniversiteler Arası İş Birliği Programına başkanlık edecek

Dicle Üniversitesi, Üniversiteler Arası İş Birliği Programı'na (ÜNİP) başkanlık edecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Esmer'in katılımıyla Üniversiteler Arası İş Birliği Programı Toplantısı Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çevrimiçi yapılan toplantıda yeni üyelik başvuruları ve ÜNİP dönem başkanlığına ilişkin konular görüşüldü.

Dicle Üniversitesi her alanda iş birliği sağlayan ÜNİP'in 2 yıl süreyle dönem başkanlığını yürütecek. Bu süre içerisinde daha çok üniversitenin programa dahil olması ve birçok alanda iş birliği protokolünün imzalanması hedefleniyor.

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