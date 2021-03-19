Dicle Üniversitesi Rektörü Karakoç'tan, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret
19.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:49
Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Rektör Karakoç, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Karakoç'a AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin