Dicle Üniversitesi Rektörü Karakoç'tan, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Dicle Üniversitesi Rektörü Karakoç'tan, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret

19.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:49
Dicle Üniversitesi Rektörü Karakoç'tan, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Rektör Karakoç, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Karakoç'a AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Türkan Şoray Rasim Öztekin Aslıhan Karalar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dicle Üniversitesi Rektörü Karakoç'tan, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:52:03. #1.16#
title