Dicle Üniversitesi online eğitim altyapısını güçlendirdi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim veren Dicle Üniversitesi, bu alandaki altyapısını geliştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim veren Dicle Üniversitesi, bu alandaki altyapısını geliştirdi.

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUZEM), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesinin ardından Öğrenme Yönetim Sistemi'ni de güçlendirerek aynı anda 2 bin öğrencinin hocalarıyla ders yapabilmesini sağladı.

Üniversitenin online eğitim sistemine yüklenen materyallere, 14 fakülte, 4 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde eğitim alan öğrenciler ulaşabiliyor.

DUZEM, ara sınavların online yapılabilmesi için gerekli çalışmaları tamamladı.

DUZEM Sorumlusu Doç. Dr. Davut Işıkdoğan AA muhabirine, Yükseköğretim Kurulu'nun, bahar döneminde yüz yüze eğitimin yapılmayacağı açıklamasından sonra dört günde, uzaktan eğitim için üniversitenin altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

YÖK'ün uzaktan eğitim açıklamasının ardından Dicle Üniversitesinin Türkiye'de uzaktan eğitime başlayan ilk üniversitelerden biri olduğunu ifade eden Işıkdoğan, "Sınavlarla ilgili YÖK'ün açıklamaları ve üniversitenin kendi değerlendirmelerini bir araya getirerek bir karara varacağız. Online altyapı olarak buna hazırız." dedi.

Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde anlık olarak 2 bin öğrencinin bağlanabildiğine işaret eden Işıkdoğan, "Online portalda sayı sınırı yok. Öğrenciler herhangi bir zamanda portala girerek, katılımcı sınırı olmaksızın derslerin materyallerine ulaşabilmekte ve bu materyalleri indirebilmekte." ifadelerini kullandı.

Işıkdoğan, üniversitenin sağladığı imkanlar üzerinden eğitimlerine devam eden öğrencilerin uygulamadan memnun olduklarını vurgulayarak, "Dünyanın tamamı uzaktan eğitime doğru gidiyor. Artık mekandan bağımsız bir şekilde eğitimlerin yapıldığı bir sisteme doğru gidiyor. Dijitalleşen dünya bu imkanı sunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA