Dicle Üniversitesi'nde terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı - Haberler
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Dicle Üniversitesi'nde terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dicle Üniversitesi'nde terör propagandasına operasyon: 4 gözaltıDİYARBAKIR Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, ders boykotu ve sınıf boşaltma gibi eylemleri organize ettiği belirlenen, aralarında avukat ve doktorun da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi'nde terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, ders boykotu ve sınıf boşaltma gibi eylemleri organize ettiği belirlenen, aralarında avukat ve doktorun da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma, eylem ve etkinliklere katılma, basın açıklaması, ders boykotu, sınıf boşaltma, stant açma gibi faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen Aydın Erdem Özgür Öğrenci Derneği'nin kurucularına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1'i avukat, 1'i doktor, 1'i müteahhit olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Dernekte ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, yasaklı kitaplar, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dicle Üniversitesi'nde terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı

Dicle Üniversitesi'nde terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı

Dicle Üniversitesi'nde terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri

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