Dicle Üniversitesi'nde OSB İletişim Ofisi açıldı

Diyarbakır'da üniversite sanayi iş birliğini artırmak ve çalışmaların etkin bir diyalog ile sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İletişim Ofisinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır'da üniversite sanayi iş birliğini artırmak ve çalışmaların etkin bir diyalog ile sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İletişim Ofisinin açılışı yapıldı.

Mühendislik Fakültesi önünde düzenlenen törene, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Fadıl Oğurlu ve Ali İhsan Özdoğan ile OSB'de yatırımı bulunan sanayiciler katıldı.

OSB İletişim Ofisi ile sanayide var olan sorunların belirlenmesi ve bilimsel açıdan çözüme kavuşturulması, yeni fakülte mezunlarının sanayide istihdam edilmesi, öğrencilerin sanayide nitelikli staj yapma imkanına kavuşması, üniversite OSB iş birliği ile ortak projelerin üretilmesi, üniversiteden danışmanlık hizmetinin aktif olarak başlatılması konularında kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin