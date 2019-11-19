19.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:02

- Dicle Üniversitesi'nde 'Bir Nefes Sıhhat' koşusu gerçekleşti

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin organize ettiği "Bir Nefes Sıhhat" koşusu üniversite kampüsünde gerçekleşti.

Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin organizasyonu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde 40 öğrencinin katılımıyla başlayan koşu rektörlük binası önünde son buldu. 3 kategoride gerçekleşen koşuda kadınlar kategorisinde 1. Ebru Uluç, 2. İrem Nur Yazar, 3. ise Ayşan Dağdelen, erkekler kategorisinde 1. Yusuf Ökmen, 2. Kerem Aksoy, 3. Sertaş Yetiştiren, akademisyenler kategorisinde 1. Abdulkadir Öz, 2. Zafer Aktürk, 3. Yusuf Sayın oldu.

Rektörlük bahçesinde gerçekleşen ödül töreninde yarışmacılara madalyaları verildi. Ödül töreninde konuşma yapan Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Uğurlu Aslan, bağımlılığa karşı insanlara hayatın yaşanılır yüzünü göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Aslan, "Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, çok yakın bir zaman öncesinde kurulmasına rağmen, Ankara'da YÖK Başkanlığının tertip ettiği Ruh Sağlığı Çalıştayı'na iştirak etti ve yıllık eylem planını yaptıktan sonra faaliyetlerini yürütmeye başladı. Tabi bu faaliyetleri yürütürken, özellikle şehrimizde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Merkezi ve STK'lar ile çeşitli görüşmeler yaptık. Bundan sonraki süreçte, aktif bir şekilde faaliyetlerimizi yürütmeyi düşünüyoruz. Bağımlılıkla mücadele çok boyutlu süreç, orta okul seviyesinden tutun da her yaşta etkileyen bir süreç. Bu yüzden tüm resmi kurumlar bağımlılıkla mücadeleyi öncelik eylem planlarına aldılar. Biz sadece resmi kurumların işi olmadığını her insanın bir insanlık ödevi olarak değerlendirmelerini düşünüyoruz. Biz önce bilinçlendirme, daha sonra önleyici bir takım faaliyetler sürdürmeyi planlıyoruz. Bu çerçeveden hareketle edebiyat, sanat, sinema ve spor gibi bir takım etkinliklere yönlendirmek ve hayatın yaşanılır yüzünü de göstermek hedefimiz. Bu amaçla 'Bir Nefes Sıhhat' koşusunu yapmak istedik. Gerçekten de çok güzel katılım oldu, bundan sonraki süreçte çok daha geniş çaplı birtakım programlar olacak" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Kaynak: İHA