Dicle Şehitleri Uğurlandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık ile Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın cenazesi defnedildi.

Dicle Şehitleri Uğurlandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık ile Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın cenazesi defnedildi.

Kaynak: Dunya.com

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