Dicle Nehri'nde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

Dicle Nehri'nde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde Dicle Nehri'ne balık avlamak giren Hamdullah Polat'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde jandarma su altı arama ve kurtarma ekipleri tarafından kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde bulundu.

Dicle Nehri'nde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde Dicle Nehri'ne balık avlamak giren Hamdullah Polat'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde jandarma su altı arama ve kurtarma ekipleri tarafından kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi'nde Hamdullah Polat (37), balık avlamak için Dicle Nehri kıyısına geldi. Suya giren Polat, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kaybolunca akrabaları güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Akrabalarının ihbarıyla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri önlem alırken, AFAD ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ise suda arama çalışması yaptı.

Jandarma su altı arama ve kurtarma ekipleri gece boyunca çalışmalarına devam etti. Karanlık nedeni ile aramalarına bir süre ara veren ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Polat'ın cansız bedeni kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde bulundu.

Polat'ın cansız bedeni sudan çıkarıldıktan sonra cenaze nakil aracıyla otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak