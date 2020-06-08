Dicle Nehrinde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Dicle Nehrinde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı Şırnak'ın Cizre ilçesinde fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip Dicle Nehrine düşen ağabeyini kurtarmak isterken abisi ile birlikte akıntıda kaybolan gencin cansız bedeni, arama kurtarma ekibi tarafından bulundu.

08.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:59

Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip Dicle Nehrine düşen ağabeyini kurtarmak isterken abisi ile birlikte akıntıda kaybolan gencin cansız bedeni, arama kurtarma ekibi tarafından bulundu.

Cizre'de dün öğlen saatlerinde Hakkı Ercan ağabeyi Ahmet Ercan ile piknik yapmak için Dicle Nehri kenarına geldi. Piknik yaparken selfie çekmek isteyen Ahmet Ercan, dengesini kaybederek Dicle Nehrine düştü. Ahmet Ercan'ın suya düştüğünü gören Hakkı Ercan, suya atlayıp ağabeyini kurtarmak istedi. İki kardeş akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu iki kardeşten Ahmet Ercan sudan çıkarılarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Ercan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akıntıya kapılıp kaybolan genç için seferber oldular

Ağabeyini kurtarmak isterken akıntıda kaybolan Hakkı Ercan için Cizre Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve vatandaşlar seferber oldu. Dün öğlen saatlerinden akşama kadar devam eden çalışmalar sonuç vermeyince Şırnak Valiliği tarafından AFAD ve Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri Cizre'ye davet edildi. Cizre Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, AFAD ve Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu koordineli çalışma sonunda Hakkı Ercan'ın cansız bedeni boğulduğu yerin 1 kilometre uzağında bulundu. Kayıp gencin cenazesinin nehirden çıkarılması ile birlikte Ercan'ın ailesi ve yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Dicle Nehri'nden çıkarılan Hakkı Ercan'ın cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Şırnak Valiliğinden açıklama

Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cizre ilçesine bağlı Çatal köyü'ün Dicle Nehri kenarında 7 Haziran saat 16.15 sıralarında, ailesi ile birlikte piknik amacıyla bahse konu mevkiye gelmiş olan vatandaşlarımız Ahmet Ercan ve kardeşi Hakkı Ercan'ın nehir kenarında bulunan demir boru üzerinde cep telefonu ile fotoğraf çekildikleri esnada Ahmet Ercan'ın ayağının kayması sonucu suya düştüğü ve ardından abisini kurtarmak için Hakkı Ercan'ın da nehre atladığı öğrenilmesi sonucunda Şırnak Valiliği İl AFAD Müdürlüğü'ne bağlı tam teçhizatlı arama kurtarma aracı personeliyle birlikte olay mahalline intikal etmiş, Cizre Belediyesine ait 1 bot ile 4 personel, 1 drone ile 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ahmet Ercan nehirden çıkarılmış, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Olay günü nehir içerisinde gözden kaybolduğu öğrenilen Hakkı Ercan'ın bulunması amacıyla Van'dan gelen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 kişilik dalgıç ekibinin de arama kurtarma çalışmalarına katılımı sonucunda 8 Haziran günü saat 13.00 sıralarında Hakkı Ercan adlı vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış, otopsisi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesine intikal ettirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.

Dicle Nehrinde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İHA

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