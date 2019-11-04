Dicle Nehri'ne hayvan pisliği atan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı

04.11.2019 15:45

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Dicle Nehri'ne hayvan pisliği döken 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Bismil ilçesi Ambar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'ne hayvan pisliği atılarak nehrin kirletildiği duyumu alındığı belirtildi. Açıklamada, "Devam eden çalışmalar neticesinde, Bismil ilçesi Ambar Mahallesi mülki sınırları içerisinde 3 Kasım 2019 Cumartesi günü icra edilen devriye esnasında bir şahsın kullanmış olduğu traktör ile nehir içerisine kanatlı hayvan ölüsü ve pisliğinin döktüğünün görülmesi üzerine devriye ekibince olaya müdahale edilerek şüpheli Suriye uyruklu A.E. olaya konu olan araç ile birlikte olay yerinde yakalanmıştır. Nehir içerisinde yapılan kontrolde, dökülen atıklarda hayvan ölülerinin ve hayvan pisliklerinin görüldüğü, suyun içerisinde 4 metrekare çapında bir yer kapladığı, atıkların bulunduğu yeri tamamen kirlettiği, etrafa kötü bir koku yaydığı tespit edilmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak, tavuk çiftliği sahibi F.S. ve atığı döken A.E. hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununa Muhalefet ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA