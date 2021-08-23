DİCLE NEHRİ'NDEKİ ADACIKTA MAHSUR KALAN AİLE BOTLARLA KURTARILDI

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'ndeki adacık üzerinde piknik yapan 9 kişilik aile, suların yükselmesiyle mahsur kaldı.

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'ndeki adacık üzerinde piknik yapan 9 kişilik aile, suların yükselmesiyle mahsur kaldı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi aileye botlarla ulaşarak, bulundukları yerden kıyıya çıkardı.

Yenişehir Hantepe Mahallesi'nde bir aile, dün Dicle Nehri üzerindeki adacıkta piknik yaparken bir anda sular yükseldi. Aile, telefonla jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan aileye botlarla ulaştı. 9 kişilik aile, ekiplerin çabası sonucu bulundukları alandan kurtarılarak nehir kıyısına çıkarıldı. Ekipler tarafından kurtarılan aile, jandarmaya teşekkür ederek evlerine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı