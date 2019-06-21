Dicle Nehri'nde kaybolan Muhammed'i arama çalışmaları sürüyor
DİYARBAKIR'da dün yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kaybolan Muhammed Özcan'ın (18) bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
DİYARBAKIR'da dün yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kaybolan Muhammed Özcan'ın (18) bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Sur İlçesi'ndeki Bağıvar Köprüsü yakınlarında dün kaybolan Muhammed Özcan'ın bulunması için bugün başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı.
Ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, Muhammed ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanamadı. Muhammed'in yakınlarının nehir kenarında çaresizce bekleyişleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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