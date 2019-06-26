Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde arkadaşları ile serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren ve akıntıda kaybolan 20 yaşındaki Salih Karakoyun'un cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Cizre'de üç gün önce öğlen saatlerinde arkadaşları ile birlikte Nur Mahallesi Tank Taburu mevkiinden geçen Dicle Nehri'ne serinlemek amacı ile giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun akıntıya kapılarak suda kayboldu. Vatandaşların yaptığı arama çalışmalarda sonuç vermeyince yetkililer tarafından AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri ilçeye çağrıldı. Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerinin üç günden bu yana bu yana yapmış olduğu arama çalışmaları neticesinde nehirde kaybolan Salih Karakoyun'un cesedi kaybolduğu alanın 500 metre ilerisinde bulundu.

Kayıp gencin cenazesinin nehirden çıkarılması ile birlikte Karakoyun'un ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Salih Karakoyun'un cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA