Dicle Nehri'nde kaybolan genç aranıyor
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, serinlemek için Dicle Nehri'ne giren genç kayboldu.
16.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:40
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, serinlemek için Dicle Nehri'ne giren genç kayboldu.
Tarihi Ongözlü Köprü yakınlarındaki bir kafede çalışan 18 yaşındaki Hasan Akdoğan, serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi.
Akdoğan'ın akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu fark edenler, durumu AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede bölgeye giden ekipler, akıntıya kapılarak kaybolan Hasan Akdoğan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA