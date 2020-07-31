Dicle Nehri'nde kaybolan 60 yaşındaki kişinin cesedine 6 gün sonra ulaşıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dicle Nehri'nde kaybolan 60 yaşındaki kişinin cesedine 6 gün sonra ulaşıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde 6 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Dicle Nehri'nde kaybolan 60 yaşındaki kişinin cesedine 6 gün sonra ulaşıldı
31.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 23:48

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde 6 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Kurban Bayramı için yurt dışından Şırnak'a gelen ve 26 Temmuz'da arkadaşlarıyla serinlemek için Kurtuluş köyü mevkisinde girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan Ramazan Yağbasan'ın (60) cesedine, yaklaşık 11 kilometre ilerideki Konak Mahallesi mevkisinde ulaşıldı.

Cizre Kaymakamlığı koordinasyonunda, Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve jandarma ekiplerince drone ile yürütülen çalışmalar sonucu bulunan cesedin sudan çıkarılması sırasında, aile ve yakınları gözyaşı döktü.

Cizre Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yağbasan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İdil ilçesine bağlı Sulak köyüne götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, Yağbasan ailesine baş sağlığı dilendi.

Boğulma olaylarına karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde Dicle Nehri başta olmak üzere akarsu, baraj, gölet gibi alanlara serinlemek, yüzmek gibi gerekçelerle girmek yasaklanmıştır. Yukarıda bahse konu üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için bütün vatandaşlarımızın, valilik genelgesi ile hüküm altına alınan yasaklama kararına uymaları hayati önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Dünya
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Magazin
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi Dünya
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de Fransa'nın taciz iftirasına cevap verdi: Kumpaslara girdiler
Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de Fransa'nın taciz iftirasına cevap verdi: Kumpaslara girdiler
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen kişi gözaltına alındı
Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen kişi gözaltına alındı
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Linet Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Cate Blanchett
Spor İrfan Buz Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Asker Sabah Bayram
Şu an buradasınız: Dicle Nehri'nde kaybolan 60 yaşındaki kişinin cesedine 6 gün sonra ulaşıldı - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 23:53:26. #1.14#
title