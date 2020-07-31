Dicle Nehri'nde kaybolan 60 yaşındaki kişinin cesedine 6 gün sonra ulaşıldı Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde 6 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde 6 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Kurban Bayramı için yurt dışından Şırnak'a gelen ve 26 Temmuz'da arkadaşlarıyla serinlemek için Kurtuluş köyü mevkisinde girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan Ramazan Yağbasan'ın (60) cesedine, yaklaşık 11 kilometre ilerideki Konak Mahallesi mevkisinde ulaşıldı.

Cizre Kaymakamlığı koordinasyonunda, Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve jandarma ekiplerince drone ile yürütülen çalışmalar sonucu bulunan cesedin sudan çıkarılması sırasında, aile ve yakınları gözyaşı döktü.

Cizre Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yağbasan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İdil ilçesine bağlı Sulak köyüne götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, Yağbasan ailesine baş sağlığı dilendi.

Boğulma olaylarına karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde Dicle Nehri başta olmak üzere akarsu, baraj, gölet gibi alanlara serinlemek, yüzmek gibi gerekçelerle girmek yasaklanmıştır. Yukarıda bahse konu üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için bütün vatandaşlarımızın, valilik genelgesi ile hüküm altına alınan yasaklama kararına uymaları hayati önem arz etmektedir."

Kaynak: AA