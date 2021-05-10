Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | Güncel

Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Dicle Nehri kenarında binlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Dicle Nehri kenarında binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Bu durum vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyü ve Ortaviran Mahallesi'nden geçen Dicle Nehrinde son günlerde binlerce balık telef olup kıyaya vurdu. Ölü balıklar mahallelide endişeye neden oldu. Çocuklarını nehir kenarına gönderemeyen vatandaşlar, yetkililerden balık ölümlerinin incelenmesini istedi.

Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu
Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu
Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu
Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Yaşar Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 10:51:59. #1.14#

title