Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Dicle Nehri kenarında binlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Dicle Nehri kenarında binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Bu durum vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyü ve Ortaviran Mahallesi'nden geçen Dicle Nehrinde son günlerde binlerce balık telef olup kıyaya vurdu. Ölü balıklar mahallelide endişeye neden oldu. Çocuklarını nehir kenarına gönderemeyen vatandaşlar, yetkililerden balık ölümlerinin incelenmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ