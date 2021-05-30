DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
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DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da yüzmek için Dicle Nehri'ne giren Serhat Günel (16), akıntıya kapılarak boğuldu.

DİYARBAKIR'da yüzmek için Dicle Nehri'ne giren Serhat Günel (16), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay akşam saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Karpuzlu mahallesinde meydana geldi. Yüzmek için Dicle Nehri'ne giren Serhat Günel, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Beraberindeki arkadaşı Günel'in ailesine haber verdi. Ailenin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerini beklemeden Günel'i bulmak için suya giren bir yakını, boğulma tehlikesi geçirince çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. 3 saat süren aramanın ardından Serhat'ın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından nehirden çıkarıldı.

Sağlık görevlilerince Serhat Günel'in cansız bedeni otopsi hastane morguna götürülürken ailesi gözyaşı döktü.

DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU
DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU - Haberler
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