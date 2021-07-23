DİYARBAKIR - Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı
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DİYARBAKIR - Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 21 kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 21 kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri kıyısında piknik yapan iki aile, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.

Ailelerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi.

21 kişi, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu mahsur kaldıkları kıyıdan botlarla kurtarıldı.

DİYARBAKIR - Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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