DİYARBAKIR - Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 21 kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.