Dicle Kaymakamlığı, sokak hayvanları için beslenme noktası oluşturdu
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Dicle Kaymakamlığı, sokak hayvanları için beslenme noktası oluşturdu

15.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:39
Dicle Kaymakamlığı, sokak hayvanları için beslenme noktası oluşturdu

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlığı tarafından sokak hayvanları için beslenme noktası oluşturuldu.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlığı tarafından sokak hayvanları için beslenme noktası oluşturuldu.

İlçede yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçen Dicle Kaymakamlığı, örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Şehir merkezindeki Üçyol mevkinde Dicle Kaymakamlığı tarağından oluşturulan besleme noktasına bırakılacak yiyeceklerle sokak hayvanları hem susuzluğunu giderecek hem de karınlarını duyurabilecek.

Farkındalık oluşturulmak için şehrin yoğun noktalarına bırakılan beslenme noktasına, duyarlı vatandaşlar tarafından hayvan mamaları da bırakılabilecek. Özellikle duyarlı vatandaşların, esnafın hayvanların yiyebileceği fazla besinleri çöpe atmak yerine, oluşturulan beslenme noktalarına bırakmasıyla sokakta yaşayan hayvanların karınlarının doyurmaları hedefleniyor. - DİYARBAKIR

Dicle Kaymakamlığı, sokak hayvanları için beslenme noktası oluşturdu
Dicle Kaymakamlığı, sokak hayvanları için beslenme noktası oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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