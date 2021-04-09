Dicle Kaymakamlığı personel alım ilanı yayımladı
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Dicle Kaymakamlığı personel alım ilanı yayımladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dicle Kaymakamlığı personel alım ilanı yayımladı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görevlendirilmek üzere sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımıyla ilgili ilan yayımlandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görevlendirilmek üzere sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımıyla ilgili ilan yayımlandı.

Dicle Kaymakamlığı resmi internet sitesinde yayınlanan personel alımı ilanına göre, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı belirtildi. Personel alımıyla ilgili başvuruların 7-14 Nisan arasında alınacağı ifade edildi. İlana başvurmak isteyen adayların Dicle Kaymakamlığı resmi internet sitesinde ilana ulaşarak detaylı bilgiyi öğrenebilecekleri kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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