Dicle Kaymakamlığı personel alım ilanı yayımladı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görevlendirilmek üzere sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımıyla ilgili ilan yayımlandı.