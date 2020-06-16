Dicle Kaymakamı Demirçin jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Dicle Kaymakamı Demirçin jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikle Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dicle Kaymakamı Demirçin jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı
16.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:43

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikle Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaymakam Demirçin, İlçe Jandarma Komutanlığında personelle birlikte bir arala geldi. Burada Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kaymakam Demirçin, askerlerle birlikte pasta kesip jandarma personeline çiçek verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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