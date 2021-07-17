Dicle ilçesinde 4 bin metrekare alanda park inşa edilecek
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Dicle ilçesinde 4 bin metrekare alanda park inşa edilecek

Dicle ilçesinde 4 bin metrekare alanda park inşa edilecek
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesinde 4 bin metrekare alanda park inşa edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesinde 4 bin metrekare alanda park inşa edecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Dicle'de vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 4 bin metrekare alana yeni park inşa edecek.

Dicle Parkı, 2 bin 900 metrekare yeşil alan, 640 metrekare sert zeminden oluşacak.

Farklı çeşitlerde ağaç, çiçek ve çalı grubunun yer alacağı alanda ayrıca kent donatıları ve çocuklar için oyun grupları da yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e vatandaşların yararlanacağı Dicle Parkı'nın ihalesini gerçekleştirdi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından ekipler, parkın yapım işine başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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