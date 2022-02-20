Dicle Gençlikspor'dan dört dörtlük galibiyet

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır 1. Amatör Futbol liginde mücadele eden Dicle Gençlikspor, sahasında konuk ettiği Diyarbakır Demirspor'u 4-0 yendi.

Ligde 17 puanı olan Dicle Gençlikspor, sahasında Diyarbakır Demirspor'u konuk etti. Rahmi Görçay'ın yönettiği maçı Dicle Gençlikspor, 4-0 kazandı. Dicle Gençliksporlu taraftarlar, "İşte taraftar, işte şampiyon" tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi. Dicle Gençlikspor, haftaya Diyarbakır Adaletspor ile karşılaşacak. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor