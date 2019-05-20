Dicle Epsaş'tan Marsu Açıklaması

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Dicle EPSAŞ) tarafından, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MARSU) 96 milyon lira borcuna rağmen tüketiciyi mağdur etmemek için içme suyu pompa istasyonlarına enerji verdiği bildirildi.

Dicle EPSAŞ'tan yapılan açıklamada, MARSU'nın elektriğinin tamamen kesilmediği ve iftar ile sahur arasındaki süre boyunca içme suyu pompa istasyonlarına enerji verildiği belirtildi.

Açıklamada, MARSU'nun elektrik borcunu ödediği ve Dicle EPSAŞ'ın Mardin'in içme suyu şebekesinin elektriğini kestiğine ilişikin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

MARSU'nun elektrik borcunun 96 milyon lira olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu borcun 80 milyon liralık kısmının ödenmesiyle ilgili Dicle EPSAŞ, bakanlıklarımızın da iştirak ettiği bir protokolle İller Bankası payından kesinti yapılması konusunda anlaşma sağladı. Bu protokole rağmen herhangi bir ödeme yapılmadı. Ayrıca şirketimiz MARSU'dan elektrik borcunun şubat, mart ve nisan aylarına ait 16 milyon liralık kısmının yatırılmasını talep etti. Ancak üzerinde mutabakat sağlanan ve Ramazan'da halkın zarar görmemesi için 4 kez uzatılan ödeme tarihlerinde ödeme gerçekleşmedi. Uzun süren görüşmeler süresince muhataplarımıza birçok kez kesme tebligatı yaptık. Ödeme olmayınca geçtiğimiz perşembe günü yasa ve yönetmeliklere uygun olarak MARSU'nun elektrikleri kesildi. Böyle bir sonucun doğmasında maalesef muhataplarımızın hiçbir ödeme girişiminde bulunmaması ve 'elektrikleri kesin' şeklindeki umursamazlığı etkili oldu."

Açıklamada, MARSU yöneticilerinin olumsuz tutum ve ödenmeyen borcuna rağmen elektriğin tamamen kesilmediğinin altı çizilerek, "Ramazan ayında bulunmamız nedeniyle elektrik kesintisi sürekli değil, kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir. Mardinli hemşerilerimizin mağdur olmaması için iftar ile sahur arasındaki yaklaşık 7 saatlik süre boyunca herhangi bir elektrik kesintisi uygulanmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hizmetin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için abonelerin tükettikleri elektriğin bedelini düzenli olarak ödemeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Abonelerimize kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmemiz için abonelerimizin tüketimine sunduğumuz elektriğin karşılığını düzenli olarak tahsil etmemiz gerekmektedir. Sadece MARSU'ya ayda 4 ila 5 milyon lira tutarında elektrik vermekteyiz. Böyle yüksek miktarda tüketilen elektriğin bedelinin ödenmemesi hizmetin sürdürülebilirliğini sekteye uğratmaktadır. MARSU 96 milyon liralık borçtan sadece 1 milyon liralık ödeme yapmıştır. İşte bu tür olumsuz tutum ve davranışlar, bölge genelindeki 1 milyon 800 bin abonemizi de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Kurum veya kuruluş, hiç kimsenin diğer aboneleri sıkıntıya sokmaya hakkı bulunmamaktadır."

Kaynak: AA