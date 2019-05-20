Dicle Epsaş: "Marsu'ya İftardan Sahura Kadar Elektrik Veriliyor"

Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (Dicle EPSAŞ) ödenmeyen ve 96 milyon lira borcuna rağmen Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MARSU) elektriğinin tamamen kesilmediğini, halkın mağdur olmaması için iftardan sahura kadar olan sürede içme suyu pompa istasyonlarına enerji verildiğini açıkladı.

Bazı basın ve sosyal medyada yer alan ve elektrik borcu ödendiği halde Dicle Elektrik tarafından Mardin'in içme suyu şebekesinin elektriğini kestiği algısı oluşmasına neden olan haberlerle ilgili Dicle EPSAŞ tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, MARSU'nun elektrik borcunun 96 milyon lira olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Bu borcun 80 milyon liralık kısmının ödenmesi ile ilgili olarak Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi Bakanlıklarımızında iştirak ettiği bir protokol ile İller Bankası payından kesinti yapılması konusunda anlaşma sağlandı. Bu protokole rağmen herhangi bir ödeme yapılmadı. Bunun haricinde şirketimiz, MARSU'dan elektrik borcunun şubat, mart ve nisan aylarına ait 16 milyon liralık kısmının yatırılmasını talep etti. Bu konuda da görüşmeler sırasında üzerinde mutabakat sağlanan ve Ramazan'da halk zarar görmesin diye 4 kez uzatılan ödeme tarihlerinde de ödeme gerçekleşmedi. Uzun süren görüşmeler sırasında muhataplarımıza birçok kez kesme tebligatı da yaptık. Nihayetinde ödeme olmayınca geçtiğimiz Perşembe günü yasa ve yönetmeliklere uygun olarak MARSU'nun elektrikleri kesildi. Böylesi bir sonucun doğmasında maalesef muhataplarımızın hiçbir ödeme girişiminde bulunmaması ve "Elektrikleri kesin' şeklindeki umursamazlığı etkili oldu."

"Sürekli kesinti yok elektrikler kontrollü kesiliyor"

Dicle EPSAŞ açıklamasında, MARSU yöneticilerinin tüm bu olumsuz tutumu ve ödenmeyen borcuna rağmen elektriklerin tümden kesilmediğinin altı çizildi. Açıklamada, "Ramazan ayında bulunmamız nedeniyle elektrik kesintisi sürekli değil kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir. Mardinli hemşehrilerimizin mağdur olmaması için iftar ile sahur arasındaki yaklaşık 7 saatlik süre boyunca herhangi bir elektrik kesintisi uygulanmamaktadır. Ancak elektrik verilen bu süre içerisinde de vatandaşlara içme suyu verilmediği yönünde bilgiler alıyoruz. Bu durumu anlamak mümkün değildir" denildi.

"Hizmetin sürdürülebilirliği için ödenmesi gerek"

Hizmetin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için tüm abonelerin tükettikleri elektriğin bedelini düzenli biçimde ödemeleri gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Abonelerimize kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmemiz için bedelini peşin ödeyerek abonelerimizin tüketimine sunduğumuz elektriğin karşılığını düzenli tahsil etmemiz gerekmektedir. Sadece MARSU'ya ayda 4-5 milyon lira tutarında elektrik enerjisi vermekteyiz. Böylesi yüksek miktarda tüketilen elektriğin bedelinin ödenmemesi hizmetin sürdürülebilirliğini sekteye uğratmaktadır. MARSU 96 Milyonluk borçtan sadece bir milyon liralık bir ödeme yapmıştır. İşte bu tür olumsuz tutum ve davranışlar, bölge genelindeki bir milyon 800 bin abonemizi de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hiç kimse, kurum veya kuruluşun, diğer aboneleri sıkıntıya sokmaya hakkı bulunmamaktadır. Bize herhangi bir mahkeme kararı ulaşmamıştır. Böyle bir mahkeme kararı var ise ve elimize ulaşırsa elbette gereği yapılacaktır. Ancak ortada ödenmeyen yaklaşık 100 milyon liralık bir borç ve muhataplarımızın olumsuz tutumları bulunmaktadır. Bu durum sadece Mardin'i etkilemekle kalmayacaktır. Sürdürülebilir olmadığından bu durumun, kaliteli ve kesintisiz enerji bekleyen yaklaşık 6 milyon nüfusu da etkileyeceği bilinmelidir." - MARDİN

Kaynak: İHA