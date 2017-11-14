Dicle Elektrik, Yatırımlarıyla Ana Hat Arızalarını En Aza İndirdi

Özelleştirmenin ardından sorumluluk bölgesindeki şebekeyi iyileştirmek ve müşterilerine daha kaliteli hizmet vermek için çalışan Dicle Elektrik, yatırımları ile ana hattı devre dışı bırakarak geniş kitleleri etkileyen arızaları lokalize ederek en aza indirirken, etki alanını daraltmayı da başardı. Sektörde 'Fider Açma' olarak isimlendirilen arıza sayısı bölge genelinde 30 binden 3 bin 500'e kadar düşerken, ana hat arızalarının en çok yaşandığı Şanlıurfa'da ise bu rakam 16 binden bine kadar indi.



Dicle Elektrik Dağıtım, sorumluluk bölgesinde yaşanan en küçük trafo arızaları dahi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nden (TEİAŞ) gelen ana elektrik hatları ile ana güç trafolarının devre dışı kalmasına neden oluyordu. Bu sebeple bir sokakta yaşanabilecek arıza kaynaklı elektrik kesintisinden bir mahalle veya bir ilçede yaşayan herkes etkileniyordu. Enerji şirketi, ana hatları etkileyen arızaları lokalize etmek, arızalardan kaynaklanan kesintilerin etkilediği bölgeleri küçülterek, bundan çok daha az sayıda kişinin etkilenmesini sağlamak için özelleştirmenin ardından ciddi yatırımlar yaptı.



Yatırımlar olumlu sonuç verdi



Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, müşterilerine EPDK ve Enerji Bakanlığı'nın belirlediği kriterlerde enerji vermek için gerçekleştirdikleri yatırımların meyvesini fazlasıyla almaya başladı. Yetkililer, "Özelleşme öncesi Dicle'nin fider açma sayısı diğer dağıtım şirketlerinin 5 katına yakın iken şimdi, Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında fider açma sayısı bakımından en iyi durumda olan şirketlerden biriyiz. Bölge genelinde 2012'de 30 bin 2013'te 26 bin dolayında olan fider açma sayısı 2014'te 24 bin 550'ye, 2015'te 11 bin 552'ye, 2016'da 9 bin 80'e ve bu yıl 3 bin 531'e kadar indirildi. En fazla arıza kaynaklı fider açmaların yaşandığı Şanlıurfa'da ise 2012'de 16 bin dolayında olan açma sayısı 2014'te 13 bin 136'ya 2017'de ise bin 79'a indirildi. Bunun ile birlikte, arızalardan kaynaklanan elektrik kesintilerinden etkilenenlerin sayısı da azaldı. Eskiden küçük bir trafoda yaşanan arıza dahi, koruma sistemleri olmadığından ana hat ve ana güç trafolarını devre dışı bırakıyor, dolayısıyla da o mahallede veya ilçede elektriğin tamamen kesilmesine neden oluyordu. Bunu önlemek için ekipler kurduk, ciddi yatırımlar yaptık. Aradan geçen sürenin sonunda fider açmalarında Dicle Elektrik bölgesi Türkiye ortalamasının altında bulunuyor. En önemlisi müşterilerimiz, küçük arızalardan dolayı artık karanlıkta kalmıyor. Devam eden yatırımlarımız ile bölgemizdeki arıza sayılarında da ciddi iyileştirmeler yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR