Dicle Elektrik tüketicileri abonelik sözleşmesi için uyardı
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Dicle Elektrik tüketicileri abonelik sözleşmesi için uyardı

12.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:04
Dicle Elektrik tüketicileri abonelik sözleşmesi için uyardı

Dicle Elektrik Perakende Satış A. Ş. (Dicle EPSAŞ) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereği abonelik sözleşmesini kendi adına yaptırmayan tüketicilerin yaptırımla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

Dicle Elektrik Perakende Satış A. Ş. (Dicle EPSAŞ) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereği abonelik sözleşmesini kendi adına yaptırmayan tüketicilerin yaptırımla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

Şirket, hizmet bölgesindeki tüm tüketicileri Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında düzenli şekilde bilgilendiriyor.

Geçen yıl abonelerine bilgilerini güncelleme çağrısı yapan şirket, yeni açıklamada da yeni uyarılarda bulundu. Aboneliğin ancak karşılıklı yapılan sözleşmelerle mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk kez enerji alanların önce tedarikçi şirket ile Elektrik Bağlantı Sözleşmesi, ardından da Perakende Satış Sözleşmesi yapması gerekir. Ancak bu sözleşmeleri yapanlar abonelik hakkı kazanırlar. Bir başkasının sözleşme yaptığı abonelik üzerinden yakınları dahi olsa diğer birinin enerji kullanması yönetmeliklere göre, usulsüz enerji kullanımıdır. Bu da yine aynı yönetmelikler uyarınca yaptırım gerektirir. Fiili tüketici durumundaki vatandaşlarımızın, Elektrik Perakende Sözleşmesini mutlaka kendi adlarına yapması gerekmektedir. Kayıtlara göre, hizmet bölgesinde farklı bir abone adına elektrik kullanan yaklaşık 250 bin tüketici bulunuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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