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Mardin, Derik, Dicle, Ekonomi, Haber

Dicle Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi iddialarına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik, Mardin'in Derik İlçesine bağlı bazı mahalllerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerine ilişkin iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

24.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:48
Dicle Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi iddialarına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik, Mardin'in Derik İlçesine bağlı bazı mahalllerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerine ilişkin iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzman bir ekibin şikayete konu olan mahallelerde yaptığı inceleme sonucunda, iddia edildiği gibi uzun süreli bir kesintinin yaşanmadığı, arızalardan kaynaklanan çok kısa süreli kesintilere ise yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırda bekleyen ekiplerce anında müdahale edildiği bildirildi.

Derik ilçesine bağlı Kutluca mahallesi ve çevresindeki 10 mahalleye 15 günden bu yana sadece yarım saat elektrik verildiği iddiaları yönelik yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ülke genelinde yaşanan salgın tehdidi nedeniyle sorumluluk bölgemizin tamamında bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerin alınmasındaki gaye tüketicilere kesintisiz elektrik enerjisi temin edilmesidir. Bölge genelinde oluşturduğumuz ve günün 24 saati kesintisiz hizmet veren acil durum ekiplerimiz, arızadan kaynaklı olarak yaşanan kesintilere zaman geçirmeden anında müdahale etmektedir. Bunun en bariz sonucu da kesinti şikayetlerinin neredeyse yok denecek düzeye inmesidir. Ancak iddialara konu olan mahallelerin bulunduğu bölgede, özellikle son zamanlarda tarımsal alanlarda elektrik gücü ile yapılan çok ciddi bir sulama başlamıştır. Bu da şebekede aşırı bir yük oluşturmakta ve zaman zaman bunun neden olduğu arızalar yaşanabilmektedir. Bu durumlarda da yine acil durum ekiplerimiz zaman geçirmeden müdahalelerde bulunarak arızaları olabilecek en kısa sürede gidermektedir. Buna rağmen bazı çevrelerin, bir süreden beri şirketimize karşı olumsuz algı oluşturma çabası içerisine girdiği görülmektedir. Bu çabaların uzun süredir ödenmeyen ve milyarlarca liraya ulaşan elektrik borçlarının gündeme gelmesinin ardından başlaması ise manidardır. Her halükarda abonelerimize kesintisiz enerji temin etme gayret ve kararlılığımız aynen devam etmektedir."

Kaynak: AA

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