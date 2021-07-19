Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'da patlayan trafolarla ilgili açıklama

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde aşırı yük nedeniyle patlayan trafoyla ilgili açıklama yapan Dicle Elektrik, planlı kesintilerin bu tip kazaların yaşanmaması ve vatandaşların can güvenliği için olduğunu bildirdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde aşırı yük nedeniyle patlayan trafoyla ilgili açıklama yapan Dicle Elektrik, planlı kesintilerin bu tip kazaların yaşanmaması ve vatandaşların can güvenliği için olduğunu bildirdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dün akşam saatlerinde trafo ve direk üstü panosunda meydana gelen patlama ve yangın sonrasında bir açıklama yapan Dicle Elektrik, bölgede bu tip kazaların önüne geçmek için planlı kesintiler uygulandığına dikkat çekti. Şirket açıklamasında "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bu planlı kesintileri yapmak zorundayız" denildi.

Eyyübiye ilçesinde Hayati Harrani Mahallesinde 4022.sokakta bulunan trafo ve Alçak Gerilim (AG) panosu aşırı yüklenme nedeniyle patladı. Patlama sonrası oluşan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Dicle Elektrik Arıza ve Onarım (AOB) ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler trafonun aşırı sıcaklığın ve yüklenmenin etkisiyle patladığını tespit etti. Dicle Elektrik Arıza ve Onarım ekipleri yanarak kullanılamaz hale gelen trafo, pano ve diğer tesisatı değiştirdi. Sonrasında yük aktarımı yapılarak tesisatın güvenli şekilde yeniden çalışması sağlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı