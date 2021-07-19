Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'da patlayan trafolarla ilgili açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'da patlayan trafolarla ilgili açıklama

Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'da patlayan trafolarla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde aşırı yük nedeniyle patlayan trafoyla ilgili açıklama yapan Dicle Elektrik, planlı kesintilerin bu tip kazaların yaşanmaması ve vatandaşların can güvenliği için olduğunu bildirdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde aşırı yük nedeniyle patlayan trafoyla ilgili açıklama yapan Dicle Elektrik, planlı kesintilerin bu tip kazaların yaşanmaması ve vatandaşların can güvenliği için olduğunu bildirdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dün akşam saatlerinde trafo ve direk üstü panosunda meydana gelen patlama ve yangın sonrasında bir açıklama yapan Dicle Elektrik, bölgede bu tip kazaların önüne geçmek için planlı kesintiler uygulandığına dikkat çekti. Şirket açıklamasında "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bu planlı kesintileri yapmak zorundayız" denildi.

Eyyübiye ilçesinde Hayati Harrani Mahallesinde 4022.sokakta bulunan trafo ve Alçak Gerilim (AG) panosu aşırı yüklenme nedeniyle patladı. Patlama sonrası oluşan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Dicle Elektrik Arıza ve Onarım (AOB) ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler trafonun aşırı sıcaklığın ve yüklenmenin etkisiyle patladığını tespit etti. Dicle Elektrik Arıza ve Onarım ekipleri yanarak kullanılamaz hale gelen trafo, pano ve diğer tesisatı değiştirdi. Sonrasında yük aktarımı yapılarak tesisatın güvenli şekilde yeniden çalışması sağlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasındaki kavgada avukat ile kardeşi öldürüldü! O anlar kamerada
Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasındaki kavgada avukat ile kardeşi öldürüldü! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Hande Yener Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Burak Elmas Alper Yılmaz Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'da patlayan trafolarla ilgili açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:07:21. #1.15#

title