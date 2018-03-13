Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'da Aydınlatma Çalışmaları

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) tarafından, Şanlıurfa'da 11 kilometrelik aydınlatma çalışmasının tamamlanarak devreye alındığı bildirildi.

DEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Akçakale- Mardin ve Akabe-TOKİ çevre yolundaki orta refüjlere 11 kilometre yeraltı elektrik hattı döşendiği belirtildi.

Söz konusu çevre yollarına toplam 350 aydınlatma direği dikilerek aydınlatma çalışmalarının tamamladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirket tarafından aydınlatma şebekesine enerji sağlamak üzere bu bölgede 7 köşk trafonun kurulumu da tamamlandı. Dağıtım bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun çalışmalar yapan DEDAŞ, trafik güvenliğini de etkileyen cadde ve sokak aydınlatmalarını ihmal etmiyor. Aydınlatma şebekesinin devreye alınması üzerine bu yolu kullanan vatandaşlar, hizmetinden dolayı DEDAŞ'a teşekkür etti."