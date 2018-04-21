Dicle Elektrik'ten Ömerli'ye 3.5 Milyon Liralık Yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım, müşterilerine daha güvenli ve kaliteli enerji vermek için Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 milyon 500 bin liralık yatırım ile elektrik iletim hatlarını yer altına alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) müşteri memnuniyeti kriterlerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik Dağıtım, sorumluluk bölgesinde şebekeyi güçlendirmek için yatırımların devam ediyor. Bölgenin ucra köşelerine dahi hizmet götüren enerji şirketi, son olarak Mardin'in Ömerli ilçesinde enerji nakil hatlarını yer altına almaya başladı. Enerji güvenliğinin yanında kalitesini de artıracak olan bu yatırım ile havai hatlar ve direklerin neden olduğu görüntü kirliliği de ortadan kalkmış olacak. Yatırım ile Dicle Elektrik Dağıtım, ilçede 3,5 kilometre alçak gerilim ve orta gerilim kablosunu yer altına alacak. İlçede 630 KVA gücünde yeni bir trafo tesisi kurulurken, 3 bin 50 adet yatay sayaç dönüşümü gerçekleştirilerek abone bilgileri güncellenecek. Ayrıca ilçe merkezindeki cadde ve sokaklara 60 adet yeni aydınlatma direği dikilecek.

"İleriye dönük yatırım"

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, 3 milyon 500 bin liraya mal olacak yatırım ile ilgili bilgi verirken, ileriye dönük köklü yatırımlar gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Bulut; "Ömerli'deki abonelerimizin elektrik konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız yatırımlar köklü ve geleceğe yönelik yatırımlardır. Bu yatırımlar, vatandaşların yaşam kalitesine büyük kazanımlar sağlıyor. Yatırımlarla birlikte halkın memnuniyetinin artması da bizi çok mutlu ediyor" dedi. - MARDİN