Dicle Elektrik'ten Kurtarma Operasyonu

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, ayağına dolanan ip nedeniyle iletim hatlarının üzerinde asılı kalan kumru kuşunu kurtardı.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde "186" numaralı Dicle Elektrik Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 459. Sokak'ta bir kuşun elektrik direğine asılı kaldığını bildirerek, kurtarılması için yardım istedi. Bunun üzerine 24 saat esasına göre çalışan ve olası arızalar için hazırda bekleyen sistem işletme ekiplerinden biri, sepetli aracı ile hemen harekete geçti. Ekip, olay yerine ulaştıktan sonra ilk iş olarak kumru kuşunun asılı kaldığı direk ve iletkenlerdeki elektrik enerjisini kesti. Sepetli araçla buraya çıkan Dicle Elektrik Dağıtım görevlisi, ayağına sarılan ipi keserek kumruyu kurtardı.

Özgürlüğüne kavuştu

Kurtarılan kumrunun ayaklarına dolaşmış olan ipler de çevreden gelen yardımsever vatandaşlar tarafından temizlendi ve kuş, yaklaşık 1 saatlik esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Dicle Elektrik Dağıtım Sistem İşletme Müdürü Ahmet Seçkin Türk, bu olayda olduğu gibi zaman zaman benzer vakalarla karşılaştıklarını ve ekiplerini tereddütsüz buralara yönlendirerek kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. - DİYARBAKIR