Dicle Elektrik'ten kan bağışı rekoru

Dicle Elektrik, Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek amacıyla tüm çalışanları arasında düzenlediği kampanyayla bir haftada 1100 ünite kan ile rekor oranda bağış yaptı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Eylül'de başlayan ve 29 Eylül'e kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Diyarbakır'daki Genel Müdürlük çalışanlarının yanı sıra hizmet bölgesini oluşturan diğer 5 ildeki çalışanlar arasında da kan bağışı yoğun katılımla devam ediyor.

Diyarbakır'daki Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğü çalışanları arasında, 17 Eylül itibarıyla 430 ünite kan bağışı yapılırken, Şanlıurfa'da 190, Batman'da 190, Mardin'de 150, Şırnak'ta 60 ve Siirt'te 80 ünite kan toplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, çalışanların Kızılay araçlarının ve çadırlarının önünde uzun sıralar oluşturduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde çok zorlu bir görevi ifa eden Kızılayımıza destek olmak için sergiledikleri bu heyecan ve yaptıkları bağışlar için tüm çalışma arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum. Kan bağışlarımızı bundan sonra da uygun aralıklarla düzenli olarak devam ettireceğiz. Ayrıca yıl boyunca Kızılay'ın ilçelerde yaptığı programlara da katılım göstereceğiz." ifadelerini kullandı.