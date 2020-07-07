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Dicle Elektrik'ten elektrik borcu ödemelerine ilişkin açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, Mardin'deki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcuna ilişkin, "Faturasını düzenli ödeyen abonelerimizin hakkını korumak adına bundan sonra da kararlı tavrımızı sürdüreceğiz.

Dicle Elektrik'ten elektrik borcu ödemelerine ilişkin açıklama
07.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:18

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, Mardin'deki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcuna ilişkin, "Faturasını düzenli ödeyen abonelerimizin hakkını korumak adına bundan sonra da kararlı tavrımızı sürdüreceğiz. Borçlarını ödeyenlere yeniden elektrik vereceğiz. Ödemeyenlerle ilgili herhangi bir çözüm söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet bölgelerindeki elektrik kesintileriyle ilgili farklı platformlarda mağduriyet algısı oluşturulmak istendiğini belirtti.

Elektrik tedariğinin yeniden sağlanabilmesinin borçların ödenmesine bağlı olduğuna işaret eden Arvas, "Mardin'deki tarımsal sulama abonelerimizin bize olan borçları konusunda yıllardır sabrettik, tahammül gösterdik ama geldiğimiz noktada, bu sabrımızın istismar edildiğini gördük. Faturasını düzenli ödeyen abonelerimizin hakkını korumak adına bundan sonra da kararlı tavrımızı sürdüreceğiz. Borçlarını ödeyenlere yeniden elektrik vereceğiz. Ödemeyenlerle ilgili herhangi bir çözüm söz konusu olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arvas, 6 bin 173 tarımsal sulama abonesinin toplam 1 milyar 342 milyon liraya ulaşan elektrik borcu nedeniyle bölgede elektrik kesintisine gidildiği aktardı.

Borçlarını ödeyen tarımsal sulama abonelerine tüm masraflarının Dicle Elektrik tarafından karşılanacağını kaydeden Arvas, "Jeneratörler üzerinden yeniden elektrik vermeye hazırız. Ayrıca borçlarını ödemek isteyen abonelere daha önce olduğu gibi bundan sonra da gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi imkanlar sunulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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