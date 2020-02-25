Dicle Elektrik'ten çocuklara "Enerjik Hikayeler" kitabı

25.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:50

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, sorumluluk bölgesindeki illerde tasarruf bilincini yaymak amacıyla ilkokul öğrencileri için "Enerjik Hikayeler" isimli bir kitap hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6-10 yaş grubu çocuklara yönelik hazırlanan ve 10 bin adet basılarak okullarda dağıtımına başlanan kitapta enerji tasarrufu konusunda hikayeler yer alıyor.

Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi, mobil hizmet aracıyla bölgedeki ilçeleri dolaşarak, köy okullarını ziyaret ediyor ve öğrencilere enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceğini anlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, son olarak Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerine bağlı köy okullarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Amacımız çocuklarda enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve tasarruf bilincinin gelişmesini sağlamak. Dağıttığımız kitabın içeriği de bu amaca hizmet ediyor. Şirket olarak, geleceğin büyükleri olan çocukların bu konuda bilinçlenmesini fazlasıyla önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA