Dicle Elektrik'ten çocuklara 'Enerjik Hikayeler' kitabı

25.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:27

Sorumluluk bölgesindeki illerde tasarruf bilincini yaymak için çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, ilkokul çocuklarına yönelik olarak 'Enerjik Hikayeler' adlı bir kitap hazırladı. Toplam 10 bin adet basılan kitabın okullarda dağıtımına başlandı.



Sorumluluk bölgesinde enerji tasarrufu bilincinin gelişip yaygınlaşması için çalışan Dicle Elektrik, bu amaçla ilkokul öğrencileri için 'Enerjik Hikayeler' isimli bir kitap hazırladı. İlkokul çağında bulunan 6-10 yaş grubu çocuklara yönelik olarak hazırlanan kitapta enerji tasarrufuna ait değişik hikayeler yer alıyor.



"Amacımız tasarruf bilincini artırmak"



Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi, mobil hizmet aracıyla bölgedeki ilçeleri dolaşarak, köy okullarını ziyaret ediyor. Ziyaret edilen okullarda ilkokul çağındaki öğrencilere enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceğini anlatan şirket çalışanları, daha sonra onlar için hazırlanan kitap ve kalem setini dağıtıyor.



Son olarak Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerine bağlı köy okullarını dolaşan ekipte yer alan Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, "Amacımız çocuklarda enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tasarruf bilincinin gelişmesini sağlamak. Dağıttığımız kitabın içeriği de bu amaca hizmet ediyor. Şirket olarak, geleceğin büyükleri olan çocukların bu konuda bilinçlenmesini fazlasıyla önemsiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA