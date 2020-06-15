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Dicle Elektrik'ten çiftçilere 'Değişken Tarife' önerisi

Tarımsal sulama yapan çiftçi birliklerinin temsilcileriyle Diyarbakır'da bir araya gelen Dicle Elektrik yetkilileri 'Değişken Tarife'ye geçmeleri halinde çiftçilerin elektrik faturalarında yüzde 15-19 arasında bir düşüş olabileceğini kaydetti.

Dicle Elektrik'ten çiftçilere 'Değişken Tarife' önerisi
15.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:22

Tarımsal sulama yapan çiftçi birliklerinin temsilcileriyle Diyarbakır'da bir araya gelen Dicle Elektrik yetkilileri 'Değişken Tarife'ye geçmeleri halinde çiftçilerin elektrik faturalarında yüzde 15-19 arasında bir düşüş olabileceğini kaydetti.

Dicle Elektrik, yer altından elektrikli motorla su çeken tarımsal sulama abonelerinin yüksek enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesi için çalışmaya devam ediyor. Elektrik şirketinin enerji verimliliği uzmanları, çiftçi temsilcileriyle bir araya gelerek önerilerde bulundu. Diyarbakır Ziraat Odası, Sur Ziraat Odası ve Bismil Pamuk Üreticileri Birliği temsilcileriyle bir araya gelen Dicle Elektrik yetkilileri halen büyük çoğunluğu tek zamanlı tarife kullanan tarımsal sulama abonelerinin 3 zamanlı 'Değişken Tarife'ye geçerek, elektrik faturalarını yüzde 15 ila 19 arasında düşürebilecekleri bilgisini verdi. Uzmanların verdiği bilgiye göre, 3 zamanlı 'Değişken Tarife'de gündüz, puant ve gece olmak üzere üç zaman diliminde ayrı enerji bedeli uygulanıyor.

Saat 22.00 ila 06.00 arasında sulama yapmanın avantajı var

'Değişken Tarifede' enerji talebinin en yüksek olduğu puant saatlerde birim bedeli en yüksek iken, talebin daha düşük olduğu gece saatleri en avantajlı olarak kabul ediliyor. Çiftçilerin sulama faaliyetini tarifede belirtilen 22.00-06.00 arası gece saatlerinde yapmaları durumunda elektrik faturalarının yüzde 15 ila 19 arasında düşebileceği hesaplanıyor. Üstelik gece sulaması yapıldığında, su sıcaktan dolayı buharlaşmadığından daha az su kullanımı söz konusu oluyor, verimlilik artıyor. Ürün tipinden dolayı gündüz sulama yapmak zorunda olan üreticilere ise 06.00 - 17.00 arası saatler öneriliyor. Şirket yetkilileri, çiftçi temsilcilerine tarife değişikliğini nasıl yapacaklarıyla ilgili detaylı olarak bilgi verdi. Çiftçi temsilcilerinin de öneriye sıcak baktıkları, tarifenin avantajlarını üyeleri ile paylaşacakları öğrenildi.

"Maliyetleri el birliğiyle düşürebiliriz"

Tarımsal sulama abonelerinin artan enerji maliyetlerini düşürebilmeleri için çözüm ortağı olma gayreti içerisinde olduklarını belirten Dicle Elektrik yetkilileri, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bir araya geldiğimiz çiftçi temsilcilerine enerji maliyetlerinin yüksek olmasının sebeplerini anlatarak, neler yapabilecekleri konusunda uzmanlarımız aracılığı ile bilgilendirmelerde bulunduk. Günde yaklaşık 15 saat sulama yapan çiftçilerimize sulama saatlerini değiştirmelerini ve 3 zamanlı değişken tarifemizdeki en ucuz kategori olan 22.00-06.00 arasında sulama yapmalarını önerdik. Gündüz sulama yapmak zorunda olanlar da 06.00 - 17.00 saatleri arasını tercih edebilir. Maliyet tasarrufu hep birlikte, el birliğiyle gerçekleştirebileceğimiz bir hedef. Çiftçi temsilcilerimizin yaklaşımlarının çok olumlu olduğunu görmekten de ayrıca memnun olduk." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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