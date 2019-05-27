Dicle Elektrik'ten 'Beyni Etkin Kullanma Sanatı ve Sınav Taktikleri' eğitimi

Dicle Elektrik tarafından çalışanlarının sınav hazırlığı yapan çocuklarına "Beyni Etkin Kullanma sanatı ve Sınav Taktikleri" eğitimi verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, 8 ve 12'nci sınıfta okuyarak sınav hazırlığı yapan personel çocuklarına eğitim desteği sağladı. Konularında uzman olan eğitimciler, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 118 öğrenciye alternatif düşünme, soru çözüm teknikleri ve sınava hazırlık konularını içeren "Beyni Etkin Kullanma Sanatı ve Sınav Taktikleri" eğitimi verdi.

Dicle Elektrik İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Geleceğimiz, çocuklarımızdır" sloganı ile organize edilerek eğitim çalışması öğleden önce Diyarbakır'da sonra ise Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. İlginin hayli fazla olduğu eğitime Diyarbakır'da 58, Şanlıurfa'da 60 öğrenci katıldı. Tamamını Dicle Elektrik çalışanlarının çocuklarının oluşan öğrencilere Psikolog ve Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt ile Uzman Psikolog Cevher Sönmez tarafından "Beyni Etkin Kullanma sanatı ve Sınav Taktikleri" eğitimi verildi.

Eğitimciler, sınav hazırlığı yapan öğrencilere bir şeyler başarmak için öncelikle bir hedefe sahip olunması gerektiğini hatırlatarak, bunu gerçekleştirmek için en önemli etkenin motivasyon olduğunu anlattı. Sınav sırasında dikkat edilmesi gereken konuların da aktarıldığı eğitim çalışması sırasında eğitmenler, dikkat toplama ve sınav taktikleri konusunda da bilgiler aktardı. Eğitim çalışması, bilmek kadar bilgiyi doğru kullanmanın öneminin yanı sıra düşünme, algılama, değerlendirme, kavrama ve karar verme hızı ile ilgili anlatımlarla sona erdi.

Şirket çalışanları eğitim çalışmasının yararlı olduğunu belirterek bunu düşünüp uygulayanlara teşekkür ederken, şirket yöneticileri de ihtiyaç oldukça bu tür etkinliklerin gerçekleştirileceğini bildirdiler.

Kaynak: AA