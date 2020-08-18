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Dicle Elektrik'ten abonelere güncelleme uyarısı

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş, (DEPSAŞ) abonelerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları için eksik ve hatalı bilgilerini mutlaka güncellemeleri gerektiğini duyurdu.

Dicle Elektrik'ten abonelere güncelleme uyarısı
18.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:02

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş, (DEPSAŞ) abonelerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları için eksik ve hatalı bilgilerini mutlaka güncellemeleri gerektiğini duyurdu.

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş bilgilerinde eksiklik veya hata olan abonelere 'verilerinizi güncelleyin' uyarısı yaptı. Toplam 2 milyon 20 bini bulan abonenin yaklaşık 400 bin tanesinin kayıtlarında eksik veya hatalı bilgiler olduğu tespit edildi. Şirketin sunduğu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmek ve herhangi bir mağduriyet yaşamamak için eksik veya hatalı bilgisi bulunan ve kendilerine bilgi güncelleme çağrısında bulunulan abonelerin 444 69 96 numaralı telefon üzerinden bilgilerini en kısa sürede güncellemeleri istendi.

DEPSAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, sorumluluk bölgelerini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta toplam 2 milyon 20 bin abonenin bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu abonelerimizden halen 400 bin kadarının bilgilerini güncellemesi gerekiyor" dedi.

"Son 3 yılda 300 bin abonemiz bilgilerini güncelledi"

Genel Müdür Murat Karagüzel, T.C. kimlik no, posta adresi, telefon numarası, e-posta gibi bilgileri eksik olan abonelerin şirketin verdiği bazı hizmetlerinden gereği gibi yararlanamadığını belirterek, "Diğer perakende satış şirketleri gibi biz de sık sık abonelerimize çağrıda bulunarak olası değişikliklerde mutlaka abone bilgilerini güncellemelerini istiyoruz. Sadece son 3 yılda yaptığımız çağrıların da etkisi ile 300 bin kadar abonemiz şirketimize başvurarak bilgi güncellemesi yaptı. Ancak halen 400 bin kadar abonemizin eksik olan bilgilerini tamamlaması gerekiyor" diye konuştu.

"Abonelik fiili kullanıcı adına olmalı"

Özellikle abone değişikliği gibi durumlarda fiili elektrik kullanıcılarının eski abone üzerinden enerji tüketmeye devam ettiğini hatırlatan Karagüzel, perakende satış sözleşmesinin mutlaka fiili kullanıcının adına olması gerektiğine dikkat çekti. Bu nedenle abonelerine bilgilerini sık sık güncellemeleri ve aboneliği kendi adlarına yapmaları çağrısında bulunduklarını kaydeden Karagüzel, "Elektrik tüketicilerinin bilmesi gereken en önemli konu, sözleşmenin mutlaka fiili kullanıcının adına olması gerektiğidir. Kayıtlı abonenin, fiili kullanıcının birinci derece yakını olması da bu durumu değiştirmemektedir" ifadelerini kullandı.

DEPSAŞ yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, birçok kişi, babasının, annesinin, eski kiracının veya ev sahibinin adına kayıtlı olan abonelik üzerinden elektrik tüketiyor. Bu tür kullanım, 28994 sayılı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre 'usulsüz enerji kullanımı' suçu kapsamına giriyor ve cezai yaptırımı bulunuyor. Bu yüzden aboneliği kendi adına olmayan tüketicilerin, ileride herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve verilen hizmetlerden gereği gibi yararlanabilmeleri için DEPSAŞ'a başvurarak kendi adlarına hazırlanacak perakende satış sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

"Güncelleme yapmayan mağdur olabilir"

Genel Müdür Karagüzel, bilgi güncellemesi yapmayan abonelerin mağduriyetle karşı karşıya kalabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Abonelerimiz telefon numarası veya e-posta adreslerini değiştirdiğinde şirketimize bilgilendirme yapılmadığı için, borç hatırlatma SMS'leri ve diğer bilgilendirme mesajlarını kendilerine ulaştıramıyoruz. Bu da ileride elektriğinin kesilmesine kadar uzanan çeşitli mağduriyetlere yol açabiliyor. Abonelerimize ulaşabilmek ve taleplerini daha hızlı çözebilmek için bilgilerin güncel olması büyük önem taşıyor. Sistemde tüm bilgileri ile telefon numarasını da kaydeden müşterilerimize fatura bilgilerini sayacın okunduğu ilk anda ve son ödeme tarihi geçmiş ise enerji kesme işlemi yapılmadan birkaç gün önce kısa mesaj göndererek hatırlatıyoruz. Ücretsiz verilen bu hizmet ile müşterilerin ödeme yapmayı unutmalarından kaynaklanan gecikme faizi ve enerji kesilmesi işleminin de önüne geçmiş oluyoruz". - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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