Dicle Elektrik'te Tiyatral İsg Eğitimi

Çalışanların güvenliği ve sağlığı konusunda azami titiz davranan Dicle Elektrik, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldığı tedbirlerin yanında çalışanların eğitimine de büyük önem veriyor. Bu çerçevede verilecek eğitimlerin daha etkili olması ve hafızada kalması için 1.204 saha çalışana tiyatral İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verildi.



Bir yandan Enerji Piyasası Denetleme Kurumu(EPDK) ile Enerji Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun olarak müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışan Dicle Elektrik, diğer yandan da bu amaçla yapılan çalışmalarda görevlendirilen personelini İSG konusunda sıkı bir eğitime tabi tutuyor. Olası iş kazalarını önlemek için daha önce 'İSG WhatsApp İhbar Hattı' kuran, özellikle saha çalışanlarının iş güvenliği eğitimlerine ağırlık veren enerji şirketi, iş kazalarının yaşanmaması için planladığı eğitim çalışmalarını tiyatral İSG eğitimi ile daha ileriye bir düzeye taşıdı. Dicle Elektrik, eğitimlere katılan çalışanların burada işlenen konuları hafızalarında tutabilmeleri için verilen tiyatral İSG eğitimi sırasında oyuncu eğitmenlerin sahnelediği skeçlere zaman zaman izleyici koltuklarında oturan saha çalışanları da dahil edildi.



Eğitimi oyuncu eğitmenler verdi



İlki Diyarbakır'da bir otelin salonunda gerçekleştirilen tiyatral İSG eğitimine 657 saha çalışanının yanı sıra eğitmen oyuncular Zeliha Yasemin Şimşek Tüzün, Mustafa Yılmaz Tüzün, Muzaffer Akkılıç, Burak Özbaykuş ve Çetin Çelik katıldı.



Diyarbakır'da 4 gurup halinde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları 3 gün devam etti. Bu eğitimler sırasında eğitmen oyuncular, saha çalışanlarına çalıştıkları şirkette yaşanan veya yaşanması olası iş kazası ve ihmalleri ile ilgili eğitimleri senaryolaştırarak, skeçlerle süsleyerek verdi. Senaryo gereği sahnelenen skeçlerde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar sahnelendi.



Aidiyet ve ekip ruhu da aşılanıyor



İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi Dr. Mesut Karabulut, tiyatral İSG eğitimleri ile iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlarını bilgilendirmenin yanında özellikle saha çalışanlarının şirkete karşı aidiyet duygusunu geliştirmeyi ve ekip ruhunu aşılamayı da amaçladıklarını belirtti. Dr. Karabulut, söz konusu bu eğitimlerin Diyarbakır'dan sonra Batman, Siirt'te sahada çalışan tekniker, teknisyen ve elektrik işçilerinin katılımı ile 7 Temmuz'a kadar devam edecek. - DİYARBAKIR