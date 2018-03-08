Dicle Elektrik'te Her 2 Çalışandan Biri Kadın

Enerji sektöründe kadın çalışan sayısı her geçen gün artarken Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine elektrik tedarik eden Dicle Elektrik'te toplam çalışanların yarısından fazlasının kadın olduğu bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, Özellikle de özelleştirme sonrasında bölgedeki istihdama ciddi katkı sunalarını ve şirket bünyesinde tamamı bölge insanı olan yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığını bildirdiler. Dicle Elektrik'in sadece bir elektrik şirketi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen yetkililer, "Dicle Elektrik özelleştirme sonrasında Güneydoğu'ya artı değer katmaya devam ediyor. Şirketimiz sadece bir elektrik şirketi değildir. Yatırımlarımız ile bölgeye sosyal ve ekonomik anlamda çok fayda sağlamaktayız. Bunlardan biri de yerel istihdama sunduğumuz katkıdır. Toplam çalışanlarımızın yarısının kadın olması da bunun göstergesidir" dedi.

Bu arada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüklerinde kadın çalışanlara küçük çaplı da olsa hediyeler dağıtıldı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta İl Müdürleri kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, fincan takımı hediye etti. - DİYARBAKIR