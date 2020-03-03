Dicle Elektrik'te görev değişimi

03.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:12

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ve Dicle Elektrik Perakende AŞ'de görev değişimi yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özelleştirmenin gerçekleştiği 2013'ten bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ile elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas getirildi.

Daha önce bu görevi yürütmekte olan Murat Karagüzel ise Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürlüğüne atandı.

Dicle Elektrik Perakende A.Ş. Genel Müdür vekili Avni Doğan ise Müşteri Saha Yönetimi Başkanlığı görevine getirildi.

Kaynak: AA