Dicle Elektrik Silvan ekipleri kardan kurtulduktan sonra enerji için harekete geçti - Haberler
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Dicle Elektrik Silvan ekipleri kardan kurtulduktan sonra enerji için harekete geçti

Dicle Elektrik Silvan ekipleri kardan kurtulduktan sonra enerji için harekete geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DİYARBAKIR (İHA) –Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kırsal bölgelerden geçen enerji hatlarının bakım ve onarım çalışmaları için harekete geçen Dicle Elektrik Silvan İlçe İşletme ekipleri, kara saplanan aracını kurtardıktan sonra enerji hatları için harekete geçti.

SİLVAN, DİYARBAKIR (İHA) - DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kırsal bölgelerden geçen enerji hatlarının bakım ve onarım çalışmaları için harekete geçen Dicle Elektrik Silvan İlçe İşletme ekipleri, kara saplanan aracını kurtardıktan sonra enerji hatları için harekete geçti.

Dicle Elektrik Silvan İlçe İşletme ekipleri, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bayrambaşı köyü yakınlarında kara saplandı. Kendi çabalarıyla yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası, aracı kurtaran ekipler, kar ve tipi nedeniyle zarar gören elektrik direkleri ile elektrik hattını onarmak çalışma başlattı. Araçların giremediği bölgede yürüyen ekipler, zorlu yolculuğun ardından arızalara müdahale edip çalışmalarına devam ediyor. - DİYARBAKIR

Dicle Elektrik Silvan ekipleri kardan kurtulduktan sonra enerji için harekete geçti

Dicle Elektrik Silvan ekipleri kardan kurtulduktan sonra enerji için harekete geçti

Dicle Elektrik Silvan ekipleri kardan kurtulduktan sonra enerji için harekete geçti

Dicle Elektrik Silvan ekipleri kardan kurtulduktan sonra enerji için harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Silvan, Enerji, Dicle, 3. Sayfa, Haber

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