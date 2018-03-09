Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyetini Kadın Emeğiyle Yükseltiyor

Enerji sektöründe kadın çalışan sayısı her geçen gün artarken Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine elektrik tedarik eden Dicle Elektrik'te çağrı merkezi ve müşteri memnuniyeti için çalışanların yarısından fazlasının kadın olduğu bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, özellikle özelleştirme sonrasında bölgedeki istihdama ciddi katkı sunduklarını ve şirket bünyesinde tamamı bölge insanı olan yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığını açıkladı. Şirketin müşteri memnuniyetini yükseltmek için yatırım yaptığı alanlarda istihdam edilen çalışanların yarıdan fazlasının kadın olması, bölge halkının sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine de önemli katkılar sağlıyor.

Dicle Elektrik'in sadece bir enerji şirketi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen yetkililer, "Dicle Elektrik özelleştirme sonrasında Güneydoğu'ya artı değer katmaya devam ediyor. Şirketimiz sadece bir elektrik şirketi değildir. Yatırımlarımızla bölgeye sosyal ve ekonomik anlamda çeşitli faydalar sağlıyoruz. Yerel istihdama sunduğumuz katkı da bunlardan biri. Dağıtım bölgemizde çağrı merkezimiz ve müşteri memnuniyeti için çalışan personelimizin yarısının kadın olması da bizlere istihdamda herkese fırsat yaratma konusunda gurur veriyor" şeklinde görüş bildirdi.

Bu arada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüklerinde kadın çalışanlara fincan takımı hediye edildi. - DİYARBAKIR