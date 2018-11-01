Dicle Elektrik Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Dicle Elektrik, Mardin il genelinde 568 kilometre iletim hattının kontrollerini tamamladı.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminde de tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için arıza önleyici bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Termal kameraların da kullanıldığı bakım onarım çalışmaları sırasında il genelinde 568 kilometre iletim hattı kontrolden geçirildi. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Mehmet Bulut, kış öncesi rutin olarak bakım ve onarım çalışması yaptıklarını belirterek, bu yıl öncekilerden farklı olarak olası arızaları önceden belirleyebilen termal kameraların daha etkin kullanıldığını kaydetti. Bulut, yaz döneminde elektriğin yoğun olarak tarımsal sulama ve soğutmada kullanılması nedeniyle şebekede yer yer deformasyonlar olabildiğini ifade ederek, "Bu sebeple her yıl olduğu gibi bu yıl da yağışlar başlamadan kış bakım planını devreye aldık. Bu çerçevede Mardin genelinde arızaları en aza indirirken tüketicilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi vermek için 322 trafo postası ile 48 adet kesici ölçüm kabininin bakımını yaptık. Oluşturduğumuz ekipler, 364 kilometre orta ve 204 kilometre alçak gerilim olmak üzere toplam 568 kilometrelik iletim hattında bakım ve onarım çalışması yaptı. Aydınlatma sistemlerini de elden geçiren ekiplerimiz, 51 bin 567 armatürü kontrol ederek yanmayan veya değişik sebeplerle kırılanları yenileri ile değiştirdi. Bakım ve onarım çalışmalarında bu yıl sayısı da arttığı için önceki yıllara kıyasla daha etkin biçimde termal kamera kullandık. Bu sayede şebekede arıza olasılığı bulunan yerler tespit edilerek gerekli onarım veya değişimler yapıldı. Bu sayede arızalar gerçekleşmeden önlenmiş oldu" dedi. - MARDİN